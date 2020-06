Für Fronleichnam, Donnerstag, 11. Juni, hat sich der Johannesrat etwas einfallen lassen. „Auf das öffentliche Leben, auf das Leben draußen, auf viele angenehme gemeinsame Unternehmungen und Beschäftigungen mussten wir für längere Zeit verzichten. Aber es galt und gilt weiterhin, das kirchliche Leben neu zu entdecken“, sagt Renerig.

Fronleichnam mit den langen Traditionen und Prozessionen werde dieses Jahr deutlich eingeschränkter, nämlich ohne Prozession, gefeiert. „Das ist ein großer Verlust für das kirchliche Leben in unserer Stadt, denn die Fronleichnamsprozession gehört fest zum Jahreskreis. Einmal im Jahr, an Fronleichnam, gehen wir heraus in die Öffentlichkeit und dann wird das Allerheiligste, also Jesus Christus selbst, durch die Straßen der Stadt getragen, damit der Segen Gottes die ganze Stadt erfüllen kann. Viele Menschen gehen mit. Es ist eine positive Bewegung, die für den Glauben eintritt und ihn feiert, nicht in der Kirche, sondern außerhalb.“

Da die Gläubigen in der Corona-Pandemie auf eine zentrale Kernerfahrung von Kirche, Gemeinschaft zu leben und zu erfahren, verzichten müssen, wollen sie auf andere Weise geistlich in Verbindung zu bleiben.

Der St.-Johannesrat lädt daher alle ein, im Laufe des Tages, während des Feiertagsspaziergangs oder einer Radtour mit der Familie an den traditionellen Stationen der Stukenbrocker Fronleichnamsprozession eine Pause einzulegen und innezuhalten. An allen Stationen wird der St.-Johannesrat Handzettel mit unterschiedlichen geistlichen Impulsen zum Mitnehmen und persönlichen Gebrauch hinterlegen. Speziell für Familien mit kleinen Kindern liegen auch kleine Handreichungen zum Fronleichnamsfest in kindgerechter Sprache bereit.

Die Stationen sind Humanns Heiligenhäuschen an der alten Vikarie an der Holter Straße 14, Hegselmanns Kreuz am Schützenplatz/Ecke Lüchtenstraße, die Heimathäuser am Pastorat und die Pfarrkirche St. Johannes Baptist.

Im Anschluss an das Hochamt, das um 11 Uhr beginnt, wird das Allerheiligste zur persönlichen Anbetung ausgesetzt. Die Kirche bleibt zum Gebet bis 16 Uhr geöffnet. Zu beachten sind auch beim Besuch an den Prozessionsstationen die allgemein gültigen Verhaltensregeln und -empfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus. Ein ausreichender Abstand zu anderen Personen ist einzuhalten.