Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Musikschule für den Kreis Gütersloh lädt ein zum ersten Livestream-Konzert am Sonntag, 14. Juni, ab 15 Uhr.

Das Live­stream-Konzert findet am Termin des wegen Corona abgesagte Sommerfestes statt und hat deshalb ein umfangreiches und vielfältiges Programm. Dies umfasst viele Stile (Klassik, Pop, Jazz) auf unterschiedlichen Instrumenten (Querflöte, Saxophon Klavier, Gitarre, Akkordeon, Geige, Cello, Gitarre, E-Gitarre, Gesang). In erster Linie spielen die Lehrer als Dankeschön für die Schüler und deren Familien, die sie in der Corona-Krise unterstützt haben und dies auch immer noch tun.

Wie war die Umstellung auf Online-Unterricht und auch die Umstellung zurück zu Präsenzunterricht mit allen Auflagen und Regeln? Welche Projekte sind noch geplant (Online-Band-Casting für unsere Rock-Oper, Webinare)? All dies wird auf Youtube mit einem Blick hinter die Kulissen erklärt. Knapp drei Stunden Musik und Hintergrundberichte erwartet die Gäste. Wem das zu lang ist: Das Konzert wird auf den Youtube-Kanal gestellt, so dass jeder gucken kann, wann er will, sagt Miriam Köpke, Leiterin der Musikschule für den Kreis Gütersloh.

Alle Links und Infos sind auf der Homepage: https://www.musikschule-guetersloh.de/ oder direkt zum Livestream: https://youtu.be/9cjtR28FLk .