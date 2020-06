Die katholische öffentliche Bücherei Stukenbrock verfügt nur über veraltete Computer und hat seit Jahren keine Budgeterhöhung erhalten. Das könnte sich in Zukunft ändern. Foto: Dirk Heidemann

Die Verwaltung erkennt den Bedarf für zwei neue Geräte an und empfiehlt der Politik in Anlehnung an ähnlich gelagerte Fälle, die Anschaffung der gewünschten Laptops mit einem Drittel der Kosten, höchstens aber 600 Euro, zu bezuschussen.

Büchereileiterpauschale erhöhen

Ferner beantragt die Bücherei eine Erhöhung der Büchereileiterpauschale sowie des Medienbudgets. Auch diesen Wunsch kann die Verwaltung grundsätzlich nachvollziehen. Die Büchereileiterpauschale ist mit Ausnahme einer umrechnungsbegründeten Minimalanpassung im Zuge der Euro-Einführung im Jahr 2002 seit Einführung der Aufwandsentschädigung vor mehr als drei Jahrzehnten noch nie erhöht worden.

Die ehrenamtlich tätigen Büchereileitungen leisten großartige Arbeit, die von der Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommen wird. Die Bedeutung der Büchereien als so genannte Dritte Orte, Orte der Begegnung, des Wissenserwerbs und der kulturellen Unterhaltung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Büchereien sind Räume, die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen und zum Ausgleich sozialer Unterschiede beitragen. Büchereien heißen jeden willkommen. Schloß Holte-Stukenbrock hat keine eigene Bibliothek und wertschätzt die Arbeit aller Büchereien in ganz besonderem Maß.

Medienbudgets jahrelang nicht erhöht

Auch die Anpassung des Medienbudgets liegt etliche Jahre zurück. Zwischenzeitlich hat sich am Buchmarkt trotz Buchpreisbindung einiges getan. Zudem haben sich die Formen des Wissenserwerbs geändert. Büchereikunden erwarten, dass die Bestände zumindest um die Kategorien E-Book und Hörbuch ergänzt werden. Die Verwaltung erkennt den Bedarf der Budgeterhöhung grundsätzlich an.

Allerdings darf die Bücherei Stukenbrock im Interesse aller ehrenamtlich geführten Büchereien in Schloß Holte-Stukenbrock nicht isoliert betrachtet werden. Die Verwaltung hätte es deshalb begrüßt, wenn sich alle Büchereien im Vorfeld auf einen gemeinsamen Antrag auf Erhöhung der Leiterpauschale und des Medienbudgets verständigt hätten. Eine Entscheidung über die gewünschten Erhöhungen sollte nur in der Gesamtbetrachtung aller örtlichen Büchereien erfolgen.

Die Verwaltung beabsichtigt, mit allen Büchereien Gespräche zu führen und den Bedarf zu ermitteln. Dazu wird sie möglichst in der September-Sitzung, spätestens jedoch in der November-Sitzung berichten.