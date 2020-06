In Zeiten des Coronavirus findet Unterricht auch daheim statt. Dafür werden Laptop oder Tablet benötigt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Wegen der Corona-Pandemie ist der Unterricht ganz oder zum Großteil vom Klassenzimmer in die eigenen vier Wände verlegt worden. Kinder und Jugendliche, die zu Hause arbeiten, brauchen einen Computer, einen Laptop oder ein Tablet, um den Anforderungen gerecht zu werden. Bündnis 90/Die Grünen hatten beantragt, dass die Stadt zusätzlich zu den Landes- und Bundesmitteln einen Zuschuss zur Anschaffung in Höhe von 250 Euro pro Schüler im Sozialleistungsbezug zahlt. Der Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss hat einstimmig beschlossen, erst einmal Rücksprache mit den Schulen zu halten, um zu sehen, was ihr Digitalisierungskonzept vorsieht.