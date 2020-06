Auf den Spuren vom „lieben Gott“

„Als Charly mir die Idee schilderte, war ich sofort Feuer und Flamme. Ich sagte: du die Getränke und ich das Essen“, gibt Rüdiger Paul den kurzen Gedankenaustausch wieder und genau so schnell waren sich die beiden Gastronomen auch einig. Bierwagen und Bierzelt-Garnituren bilden das Herzstück, angedacht ist auch etwas in Richtung „Kinderbespaßung“ wie beispielsweise eine Hüpfburg. „Das werden wir noch konkretisieren“, sagt Rüdiger Paul, der seit fünf Jahren das LaCuccina betreibt und seit acht Jahren im Bereich Catering tätig ist.

Kundenfreundliche Preise

Der 63-Jährige wird im Biergarten, der bei schönem Wetter auf jeden Fall bis Anfang Oktober stehenbleiben soll („Wenn die Sonnenschirme auf sind, hat auch der Biergarten geöffnet“) neben einer Weinauswahl Speisen im finanziell kundenfreundlichen Bereich zwischen 1,90 Euro bis 6,80 Euro anbieten. Darunter Panini, Brötchen mit hausgemachtem Pulled Pork, andalusisch zubereitete Spare-Rips mit Krautsalat, Knusperhähnen, aber auch das berühmte Stellwerk-Brot, wahlweise mit Aioli oder Tsatsiki.

Von 16 bis 22 Uhr geöffnet

Mehr als 50 Gäste finden in dem saisonalen Biergarten (Kernzeit zwischen 16 und 22 Uhr, montags geschlossen) Platz, die Küche hat bis 20 Uhr geöffnet. „Unser Ziel ist, das Bahnhofsumfeld gastronomisch aufzuwerten. Endlich ist hier dann mal wieder was los“, sagt Charlie Völkel, der am 1. Februar das 25-jährige Bestehen seines Gaststätte feiern konnte. Bei einem Umbau fand der 54-Jährige vor etlichen Jahren eine Postkarte in seinem Bistro, adressiert an die Bahnhofstraße 12, zu Händen „Lieber Gott, gegenüber“. „Die ist also tatsächlich hier angekommen“, schmunzelt Völkel, der nun auf Hilfe „von oben“ hofft. Denn schönes Wetter ist Voraussetzung für das Gelingen des Projekts.