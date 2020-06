Durch das Leben zusammengeschweißt

„Wir haben stets mit festem Willen an unserem Ehebund geschmiedet. Man muss Geduld miteinander haben und sich auch verzeihen können“, verraten beide ihr Rezept für eine lange Ehe. Immer wieder schauen sie sich an, wenn sie von ihrem Leben berichten und lächeln. Dann macht Philipp Keil seiner Gattin noch ein besonderes Kompliment: „Sie war ein schönes Mädchen und das ist bis heute so geblieben.“

Im Arbeitslager aufgewachsen

Die gemeinsamen Jahre sind mit einer besonderen Lebensgeschichte verbunden. Die Eheleute teilen das Schicksal vieler Menschen ihrer Generation. Beide kamen in zwei Dörfern an der Wolga zur Welt. Als Deutschstämmige wurden sie im Zweiten Weltkrieg nach Sibirien verschleppt. In einem Arbeitslager im hohen Norden Russlands am Fluss Olenjok sind beide aufgewachsen. Dort mussten sie schwerste Zwangsarbeit in einer Fischerei verrichten. Sie war 18 Jahre jung, er war 20, als aus ihnen ein Paar wurde. Drei Jahre später, am 21. Juni 1955, schlossen sie den Bund fürs Leben.

Sohn Valeri erblickte das Licht der Welt. 1957 wurde die Familie aus dem Lager befreit und kam nach Kirgistan. Dort wurde Tochter Antonia geboren. Die Lebensbedingungen wurden deutlich besser. Er arbeitete als Gas- und Wasser-Installateur und schaffte es zum Vorarbeiter. Elvira Keil war als gelernte Maurerin im Hausbau tätig.

Seit 1994 in Deutschland

1994 wurde die Ausreise nach Deutschland genehmigt. 2011 erwarben die Eheleute ihr Eigenheim in Sende, wo sie heute mit ihrer Tochter Antonia und ihrem Enkelsohn Anatoli und seiner Ehefrau Ella leben. Das Leben des lebensfrohen Jubelpaares ist durchweg geprägt von Bewegung und Aktivität. Beide beschäftigen sich gern mit Gartenarbeit und gehen oft spazieren. Sie geht täglich walken. Er ist immer noch mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Die Eheleute sind stolze Großeltern von zwei Enkeln und zwei Urenkelkindern.