Ein großer Laufspaß für alle

„Die Katholische Grundschule Stukenbrock war bei unseren Sternchenläufen immer schon stark vertreten. Das bedeutet für uns eine große Anerkennung“, sagt Jörg Tews. Der Sternchen-Solo-Lauf konnte zwischen dem 10. und 14. Juni absolviert werden, insgesamt hatten 281 Sportler ihre Zeiten gemeldet. „Ich konnte den Lauf allerdings nur am Freitag anbieten. Dafür sind 54 Teilnehmer okay, 70 hätten mitmachen können“, sagt Sportlehrerin Barbara Pfizenmaier.

Bei einem normalen Sternchenlauf sind etwa 2000 Aktive am Start, 1000 davon sind Schüler. „Die Katholische Grundschule Stukenbrock und die Grauthoff-Elbracht-Schule liefern sich immer einen Wettkampf, wer die meisten Teilnehmer stellt. Die KGS ist allerdings schon seit zehn Jahren dabei“, so Jörg Tews. „Wir haben mit 30 Kindern angefangen. Jetzt gibt es im Sportunterricht von der ersten bis zur vierten Klasse Ausdauertraining. Bei den Eltern kommt es gut an, dass wir die Kinder zum Laufen bringen“, berichtet Barbara Pfizenmaier.

Davon profitieren auch die Laufspaßler, die Jugendgruppe dort umfasst 35 bis 40 Mitglieder. „Bis 14 Jahre geht es ganz gut. Dann haben die Jugendlichen meist andere Interessen und finden erst mit Mitte bis Ende 20 wieder zum Laufsport zurück“, sagt Jörg Tews.

Urkunden kommen per Post

Während die Viertklässler am Freitag, 26. Juni, ihre Zeugnisse noch persönlich in Empfang nehmen können und dann auch für ihre erfolgreiche Teilnahme Medaille und Urkunde erhalten, bekommen alle anderen Schüler die Unterlagen per Post zugeschickt. Wer nicht zur Katholischen Grundschule Stukenbrock geht, kann sich seine Urkunde am kommenden Samstag, 27. Juni, um 10 Uhr beim Lauftreff der Laufspaßler an der Lisa-Tetzner-Schule abholen. Der Lauftreff findet zudem immer montags und mittwochs um 18 Uhr statt.