Nehmen Sie bei uns Platz!

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). „Am Anfang hatten wir Bauchschmerzen. Als sie fertig waren, sagten wir: Jetzt behalten wir alle!“ Die Wittener Künstlerin Christel Lechner (72), ihre Tochter Laura und Schwiegersohn Jan Illerhues haben am Montag die fünf Alltagsmenschen an einen Tisch gesetzt. Am Tisch wird gegessen, dort werden Hausaufgaben gemacht, Gesellschaftsspiele gespielt und gestritten. „Der Tisch ist das kommunikative Zentrum. Die fünf Stadtteile mit ihrer eigenen Identität setzen sich in dieser Stadt an einen Tisch“, lautet die Botschaft der Alltagsmenschen.

Von Monika Schönfeld