Ärger und Wut

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr kam zur Ratssitzung am Dienstag ins Forum des Gymnasiums direkt aus einer Telefonkonferenz mit den Bürgermeistern der Kommunen und dem Ministerpräsidenten Armin Laschet. Alle Kommunen werden gleich behandelt, obwohl in Schloß Holte-Stukenbrock und im Norden des Kreises die Zahl der akut Infizierten immer noch bei Null stehe.

Was erlaubt ist

„Es gilt wieder, dass maximal zwei Personen sich treffen dürfen oder Menschen aus einem Hausstand oder direkte Verwandte. In der Gastronomie dürfen zwei an einen Tisch. Fitnessstudios, Museen und Gedenkstätten sind geschlossen. Büchereien dürfen öffnen, aber nur zur Ausleihe, nicht zum Lesen und Arbeiten in den Bibliotheksräumen.“ Kontaktsport sei verboten bis zum 30. Juni, also hat die Stadt alle Fußballplätze geschlossen. „Geöffnet sind die Finnenbahn am Stadion, die Skaterbahn und alle Spielplätze“, sagt Erichlandwehr. Grillen und Picknicks auf öffentlichen Flächen sind verboten. Erlaubt sind Rats- und Fraktionssitzungen, verboten Konzerte und Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen.

Werkarbeiter

Der Bürgermeister sagte, er sei froh, dass in der Stadt keine Werklohn-Arbeiterwohnungen im großen Stil wie in Verl zu finden seien. Allerdings habe er am Samstag eine Liste von Adressen erhalten, die von Mitarbeitern des Ordnungsamts aufgesucht worden seien. „Dass ein Arbeitgeber in Schloß Holte-Stukenbrock ansässig ist, der Werkarbeiter an Tönnies weiterleitet, haben wir gewusst. Unter der Adresse sollten acht Menschen leben. Es waren aber nur der Arbeitgeber und ein weiterer von der Liste anwesend. Alle anderen sind nicht in Schloß Holte-Stukenbrock gemeldet, einer davon wohnt in Bielefeld.“ Offenbar ist es so, dass die vermittelten ausländischen Mitarbeiter bei Tönnies nur unter der Adresse des Subunternehmer geführt werden. „Weitere 14 Menschen, die bei Tönnies arbeiten, müssen in Quarantäne. Sie sind einsichtig und haben einen guten Bezug zur Nachbarschaft. Wie die Leute getestet wurden, wissen wir nicht. Aber offenbar sind alle getestet. Und Schloß Holte-Stukenbrock steht bei Null, also sind sie nicht infiziert. Wir haben die Menschen am Samstag und Sonntag aufgesucht.“

„Bislang haben wir deshalb wenig mit dem Fall Tönnies zu tun. Nicht auszuschließen ist aber, dass die Ehefrauen von Tönnies-Mitarbeitern als Reinigungskräfte bei uns in der Stadt arbeiten.“

Rumänen

Sechs Leute aus Rumänien, so berichtet der Bürgermeister, die offenbar bei Tönnies hätten arbeiten wollen, hat man gar nicht nach Verl gelassen. „Über die gemeinsame Rufbereitschaft des Ordnungsamtes sind sie bei uns gelandet. Wir haben sie in der Nacht untergebracht. Am nächsten Tag waren sie verschwunden. Wir nehmen an, dass sie zurück in ihre Heimat sind, weil sie hier nicht arbeiten konnten.“

Reaktionen

„Das ist ein Verbrechen, was bei Tönnies passiert“, sagt Bruno Reinke (Bündnis 90/Die Grünen). „Natürlich sind auch wir betroffen: Schule und Kindergärten sind geschlossen, und, und, und.“ Zudem seien Urlauber betroffen, gerade jetzt, zu Beginn der Sommerferien. „Ich bin betroffen.“

Lars Pankoke, CDU-Fraktionschef und auch Vorsitzender des Sportvereins Schwarz-Weiß Sende, stimmte Reinke zu. „Es macht mich ärgerlich und wütend. Betroffen sind die Vereine und Schulen, Familien, die in Urlaub wollen. Schuld hat die Familie Tönnies. Für uns ist das auch moderne Sklaverei, die bekämpft werden muss. Ich unterschreibe gerne mit den Grünen zusammen eine Resolution gegen diese Zustände.“

Martin Wildemann (CSB) findet es erschreckend, „dass das Meldewesen nichts von den Leuten weiß, die hier arbeiten und wohnen. Das sind chaotische Verhältnisse, unheimlich problematisch. Wie sieht das in Schloß Holte-Stukenbrock aus?“

Egon Henkenjohann, Leiter des Fachbereichs Ordnung, sagt, dass es abhängig vom Wohnungsgeber und vom Mieter sei, ob sich Mieter ordnungsgemäß im Einwohnermeldeamt anmelden. „Bei uns ist es nicht so chaotisch wie anderswo. Aber oft wird der Betriebssitz der Arbeitgeber als Wohnsitz angegeben.“