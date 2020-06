Erst mussten sie im März schließen. Als Mitte Mai unter Auflagen wieder geöffnet werden durfte, war die Resonanz der Gäste eher verhalten . Mit der Zusage, dass wieder zehn Menschen an einem Tisch sitzen dürfen, ging es langsam wieder besser. Nun seit einer Woche erneut die Auflage, dass nur zwei Menschen an einem Tisch sitzen dürfen. Ricarda und Alfonso Loaiza Quinones machen auf die prekäre Situation mit einem Transparent vor ihrem Restaurant „Casalfonso“ an der Hauptstraße in Stukenbrock aufmerksam.

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und die anderen Bürgermeister der Kommunen im Kreis Gütersloh und der Landrat haben einen Brief an den Ministerpräsidenten Armin Laschet und an die Minister Ina Scharrenbach und Karl-Josef Laumann geschrieben, in dem sie darauf hinweisen, dass Gastwirte die Einschränkungen nicht mehr akzeptieren.