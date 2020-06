Empathie und Fingerspitzengefühl

Ein großes Fest war bis ins Detail geplant. Eine Ansprache hatte sie auch schon vorbereitet. „90 Jahre alt zu werden ist ein Privileg.“ Mit diesen Worten sollte ihre Rede schließen. Auf herzliche Weise wollte sie ihrer Familie und allen Wegbegleitern danken, „die ihr Leben jung und interessant gehalten haben.“ Dass sie ihre Gäste aufgrund der Corona-Pandemie nicht empfangen kann, stimmt sie traurig. Ihre engsten Angehörigen werden sie hochleben lassen.

Doch Franziska Mersch strahlt unerschütterliche Lebensfreude aus und sie lacht mit wachen Augen, wenn sie aus ihrem ereignisreichen Leben erzählt. Aufgewachsen ist sie in Haaren. Sie war 22 Jahre alt, als sie ihren späteren Ehemann, den Elektro-Meister Konrad Mersch, kennenlernte. Gemeinsam gründeten beide 1953 das Fachgeschäft Elektro Mersch an der damaligen Marktstraße. „Es hat mir Freude gemacht, gemeinsam etwas aufzubauen und für andere Menschen zu arbeiten“, sagt sie im Rückblick.

1956 läuteten in die Hochzeitsglocken. Die Kinder Annette, Ulrike und Konrad Josef kamen zur Welt. Im Laufe ihres langen Lebens hat die Jubilarin Höhen und Tiefen kennengelernt. Schwer traf sie der Verlust ihres Mannes, der 1974 verstarb. Mithilfe ihres Bruders Heinrich Gerkens schaffte sie es, den Betrieb weiter auszubauen. Im Jahr 1996 wurde das Geschäft von ihren Kindern übernommen.

Viel Kraft schöpfte sie stets aus ihrem Glauben. In der Gemeinde St. Johannes Baptist war sie die erste Frau, die Einzug in den Kirchenvorstand hielt. Gern erinnert sich die Seniorin auch an die gemeinsame Zeit und die Reisen, die sich mit ihrem späteren Lebensgefährten Walter Grosser erleben durfte.

Gut eingebunden in die Familie lebt Franziska Mersch heute noch eigenständig. „Sie ist ein sehr empathischer Mensch und hat viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen“, sagen ihre Töchter über sie. Ein gutes Verhältnis pflegt sie zu ihren Kindern, sechs Enkelkindern und drei Urenkeln und allen Angehörigen. Viel Spaß hatte sie stets auf Touren mit ihren Kegelschwestern und ihren Turnerfrauen.