Virenbande vs Corona-Busters

„Da wir uns in diesem Schuljahr wegen der Corona-Pandemie und erneuter Schulschließungen nicht in der Aula versammeln können, wurde der Film mit einer Laufzeit von 43 Minuten erstellt, in dem die Schülerleistungen präsentiert werden. Der Film ist nicht öffentlich auf die Schulhomepage gestellt.“ Das „Ausgezeichnet!“-Vorbereitungsteam besteht aus den Lehrern Sonja Büscher (Mathematik, Biologie), Mareena Hofmeister (Kunst, evangelisch Religion), Rita Lettmann (Mathematik, Physik), Mirjam Schäfer (Deutsch, Sozialwissenschaften) und Cornelia Schwehn (Latein, evangelische Religion, Musik).

Känguru der Mathematik : 200 Schüler aus den Jahrgängen 5 bis EF haben teilgenommen. Die besten sind Maximiliane Schellin (5b), Leander Dobbe (5c), Lina Pöppe (6a), Annelie Fulle (7c), Mana Rahnama (8c), Konstantin Schellin (9a) und Paul Schleicher (EF). Maximiliane Schellin (5b) und Leander Dobbe (5c) haben den weitesten Känguru-Sprung geschafft, sie haben die meisten Aufgaben hintereinander richtig gelöst.

Mathematik-Olympiade : Teilnehmer an der Schul- und Regionalrunde in Gütersloh sind Cedrik Aistermann (5d), Theresa Brechmann (6d), Annelie Fulle (7c), Franziska Hardt (EF), Artur Horst (5b), Valeria Iokers (5b) und Clara Rieksneuwöhner (5d).

Jugend debattiert : Schulwettbewerb in der Altersklasse I (Sekundarstufe I, Jg. 8 und Jg. 9), 1. Platz: Hannah Schroll (9b), 2. Platz: Amy Mitchell (9d), 3. Platz: Alina Meier (8c), 4. Platz: Amy Lee Behre (9b). Qualifizierung für den Regionalwettbewerb in Detmold: Hannah Schroll (9b) und Amy Mitchell (9d). Schulwettbewerb in der Altersklasse II (Oberstufe): 1. Platz: Liliana Benden (EF), 2. Platz: Rosalie Holtmann (EF), 3. Platz: Jona Altemeier (EF), 4. Platz: Jana Reichelt (EF). Qualifizierung für den Regionalwettbewerb in Detmold: Liliana Benden (EF) und Rosalie Holtmann (EF). Jurieren auf Schulebene und auf Regionalebene: Franka Fockel (Q1) auf Schulebene und Franziska Hardt (EF) auf Regionalebene.

Argutraining : Schulung zum Peer-Coach für das Argutraining durch Moderatoren des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“: Jolina Angerstein, Sophie Bories, Franka Fockel, Anna Füchtenschnieder, Franziska Gees, Celine Gerkens, Marian Gerwin, Nico Hagemann, Kira Klose, Jennifer Kleinemas, Laura Koch, Jonas Lüke, Maximilian Schäfer, Vivien Schwiertz, Moritz Uekermann, Lucy Wagner, Vanessa Weege und Michelle Witte.

Mannschaftswettkampf im Schwimmen : Michelle Witte (1. Platz Freistil), Sophia Lorenz (2. Platz Rücken), Rosalie Holtmann (3. Platz Rücken), Johanna Runge (5. Platz Brust), Nele Hermneuwöhner (3. Platz mit der Freistilstaffel), Emma Maleen Just (3. Platz mit der Lagenstaffel) und Johanna Mand (3. Platz mit der Lagenstaffel).

Hallenfußballturnier : Platz 2 für die Mannschaft um Paul Henkenjohann (8a), Marten Brink (9b), Keano Schulz (9b), Tim Barke (9d), Aldino Ajradini (EF) und Valentin Friesen (EF).

Wettbewerb um das Deckblatt für den Schulplaner : 1. Platz: Felina und Leona Riekeberg (7c/5c), 2. Platz: Samuel Pauls (8d), 3. Platz: Luca Jonscher (9a).

Beste Halbjahreszeugnisse : 5. Jahrgang: Eva Katharina Füchtenschnieder (5a), Valeria Iokers (5b), 6. Jahrgang: Jenna Brechmann (6a), 7. Jahrgang: Annelie Fulle (7c), Johanna Sophie Hermelingmeier (7d), 8. Jahrgang: Lina Dreismickenbecker (8e), Johanna Franke (8d), Laura Michaelis (8a), Mana Rahnama (8c), Emily Vogel (8e), Jolie Wesskamp (8d), 9. Jahrgang: Johanna Runge (9b), Hannah Schroll (9b), EF: Sarah Discher, Rosalie Holtmann, Q1: Franka Fockel, Jonas Lüke, Alena Vogel.

Patenprojekt für die Klassen 5: 8a: Lars Franke, Laura Michaelis, Marvin Pollmann, Yasmin Reinhardt, 8b: Anisha Anselm, Alex Laabs, Maleen Lienen, Samuel Thielmann, 8c: Paula Beyes, Julian Dik, Marie Knip, Raphael Schulz, 8d: Carla Kerstingjohänner, Joline Schulz, André Warkentin, Bent Weber.

Streitschlichter : EF: Carolin Broeker, Jan Derksen, Luis Hemschenherm, Marcel Sammel, Paul Schleicher, Carla Stolle, Lukas Wiesemöller, Q1: Franka Fockel, Pia Fürst, Franziska Gees, Livia Schultz, Max Weber, Q2: Johanna Tölke, Lukas Voßhans.

Junior Science Olympiade: Safina Mehdi (8c), Raphael Schulz (8c), Noreen Voth (8c), Pascal Hammer (8d) und Jolie Wesskamp (8d).

Betreuer der Forscher AGen : 8. Jg.: Jan Sudermann (8a), Kamile Sargelis (8b), Marie Knip (8c), Noreen Voth (8c), 9. Jg.: Amy Lee Behre (9b), Alina Diekhans (9d), Nele Hermneuwöhner (9d), Nicolas Sander (9d), EF: Jona Altemeier, Liliana Benden, Franziska Hardt, Lennart Klasfauseweh, Paul Schleicher, Santos Strüwe, Q1: Charlotte Gunia, Mika Radke, Sophie Sandbote, Annika Tönsmann, Q2: Philipp Möller.

The Big Challenge 2020 : Janne Emil Tillmann (5a), Georg Erik Hampel (5c), Elisa Hoffmann (5c), Johann Elbracht (5b), Syed Mojiz Mehdi (6a), Henrik Polleier (6b), Lara Itermann (6c), Leopold Ester (7b), Mia Emily Glatt (7c), Annelie Fulle (7c), Safina Mehdi (8c), Lara Yilmaz (8d), Mana Rahnama (8c), Johanna Franke (8d), Philipp Bartl (9a), Luca Hendrik Jonscher (9a), Amy Mitchell (9d).

Zeichenwettbewerb der fünften und sechsten Klassen – Die Virenbande vs Corona-Busters : Eva Füchtenschnieder (5a), Leona Riekeberg (5c), Max Schön (5b), Joshua Bruns (5d), Leonie Lüders (5c), Josephine Franke (6d), Anastasia Janzen (6a), Julian Goldbeck (6e), Ida Sträter (6d), Emily Janzen (6e), Adrian Egel (6a).

Foto-Challenge_AUSSCHNITTHAFT_erkennst Du alles wieder? : 1. Platz: Tjark Weber (5c), 2. Platz: Anisha Anselm (8b), 3. Platz: Sophie Sandbote (Q1).

Lernbegleiter der Sprachförderklasse in der 1:1-Betreuung : Lea Schnatmann, Kira Klose, Nissa Mehdi, Janina Steffen, Melina Hennings, Alina Döpner und Sina Schroth.