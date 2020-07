Die Frauen haben sich am Dienstagabend um 22 Uhr bei der Polizei gemeldet. Sie gaben an, bereits am Donnerstagabend, 25. Juni, um 22 Uhr von einem bis dahin unbekannten Mann belästigt worden zu sein. Der Mann habe sich den auf einer Bank sitzenden 22 und 24 Jahre alten Frauen in schamverletzender Weise in der Nähe einer Brücke am Dalbkeweg gezeigt.

Am Dienstagabend haben sich die Frauen abermals in dem Bereich aufgehalten, als sie den Tatverdächtigen wiedererkannten. Daraufhin informierten sie die Polizei. Gegen den 23-jährigen italienischen Touristen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.