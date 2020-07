Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, am Abend des 7. Dezember 2018 aus einem Baumarkt in Schloß Holte-Stukenbrock Waren im Gesamtwert von knapp 450 Euro entwendet haben.

Nach Verlassen des Kassenbereiches soll er im Bereich des Ausgangs von einem Ladendetektiv gestellt und gebeten worden sein, ihm zu folgen. Aufgrund der Weigerung des Angeklagten sollen der Ladendetektiv und ein weiterer Mitarbeiter des Marktes den Angeklagten zu Boden gebracht haben. Der Angeklagte soll daraufhin den beiden Marktmitarbeitern Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, das er dabei hatte. Dem Angeklagten soll es daraufhin gelungen sein, zu fliehen.

Während der Flucht hat er im Nahbereich des Marktes die gestohlenen Waren verloren. Die Marktmitarbeiter haben aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes schmerzhafte Augenreizungen erlitten haben.