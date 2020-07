Bolzplatz heute Naturparadies

Wildblumenwiese am Sportpark steht in voller Pracht

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Wer in diesen Tagen am Sportpark am Ölbach vorbei kommt, wird unwillkürlich stehen bleiben, um das Naturschauspiel zu betrachten. Die Wildblumenwiese an den Kipshagener Teichen entfaltet sich derzeit in voller Pracht.