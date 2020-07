Mit Jagdfliegern und Infanterie

Das Spiel sieht in etwa aus wie ein Dame-Spiel, ist aber unter dem Namen Wehrschach oder Tak-Tik bekannt. Es war in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges eine bei Soldaten verbreitete Schachvariante für zwei Spieler. Erstmals vorgestellt wurde es im April 1938 in der Illustrierten Deutschen Schülerzeitung und 1939 von Bernhard Lehnert in Berlin herausgegeben, der auch die Wehrschach-Sportleitung gründete.

Eine Grundidee des Wehrschach wurde schon 1779 in der Zeitschrift Der Teutsche Merkur veröffentlicht. Aus dem Kriegsschachspiel des 18. Jahrhunderts hatten sich nach einigen Jahrzehnten Vorläufer der modernen militärischen Planspiele entwickelt. Obwohl Wehrschach in einer Auflage von 25.000 Spielen erschien, wurden Zweifel geäußert, ob das Spiel derart weit verbreitet war, wie vom Herausgeber behauptet wurde, oder ob es sich um reine Propaganda handelt.

Das Wehrschach bezog militärische Bezeichnungen ein, wandelte aber letztlich nur die Schachregeln ab. Es wurde auf einem Brett mit 11 mal 11 Feldern gespielt, die durch zwei Diagonalen und zwei weitere Linien in mehrere Gebiete unterteilt waren. Hinzu kommen zwei Seengebiete, die durch Wellenlinien gekennzeichnet sind. Die Spielfiguren symbolisieren Truppen und Waffen. Die Hauptfigur hat die Form des Wehrmachtsadlers, es gibt Jagdflieger, die Panzerkampfwagen, die Artillerie und die Infanteristen.