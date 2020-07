Der alte „Snoopy“ genießt die Gesellschaft zweier Damen

Claudia und Michaela sind Somali-Schwarzkopf-Schafe, so genannte Fettsteiß-Schafe, die nicht wegen ihrer Wolle, sondern wegen des Fleisches in Afrika gezüchtet werden. Die beiden Animierdamen stammen aus dem Tierpark Straubing. Und da Michaela mit der Hand aufgezogen wurde, ist sie sehr zutraulich. Sie kommt gerne an den Zaun und lässt sich von den Besuchern streicheln. Und die haben jetzt richtig was zu gucken, denn Snoopy kommt garantiert hinterher.

Corona-Krise führt zu noch mehr Wilderei

„Es ist normal, dass Nashornbullen im Alter als Einzelgänger allein leben – auch in der Wildnis“, sagt der zoologische Leiter des Safarilandes, Markus Köchling. Allerdings haben Besucher die Parkleitung darauf angesprochen, dass der Bulle so einsam wirke. „Wir haben es mit afrikanischen Ziegen versucht. Die sind aber immer über den Zaun gesprungen.“ Deshalb habe er den Somali-Schafen eine Chance gegeben. „Es ist eine innige Wohngemeinschaft entstanden. Sie haben getrennte Schlafzimmer, aber ein gemeinsames Wohnzimmer.“

Zum 50. Geburtstag von „Snoopy“ ist Safariland-Chefin Elisabeth Wurms dem Verein „Go for Rhino“ beigetreten. Zoos sind für die Erhaltungszucht und den Artenschutz wichtig. Und gerade Nashörner haben Hilfe bitter nötig. Die Corona-Krise hat zu noch mehr Wilderei geführt. „Die Touristen fehlen“, berichtet Markus Köchling, der jährlich Artenschutzprojekte in Afrika besucht. Wenn keine Touristen kommen, haben die Nationalparks keine Einnahmen. Keine Einnahmen bedeuten, dass keine Ranger zum Schutz der Tiere bezahlt werden können. Das erleichtere die Wilderei. „Wilderei bedeutet den sicheren Tod der Nashörner. Das Horn der Tiere gilt als Heilmittel und als Partydroge.“

Corona-Helfer haben freien Eintritt

Weiteren Artenschutz betreibt das Safariland auf der Fläche, auf der das Lemuren-Reservat entstehen soll. Dessen Bau ist verschoben worden. Jetzt ist die 2500 Quadratmeter große Blumenwiese die Heimat von Sabine. Die hat Werkstudent Nils Brambrink erfunden. Sie erklärt Kindern und Eltern die Welt der Schwarz-Gelben – der Erdhummel, der Honigbiene und der Feldwespe.

Bis zum Ende der Sommerferien in NRW am 11. August haben alle Corona-Helfer (Krankenschwestern, Altenpfleger, Ärzte, Soldaten, Feuerwehrleute und Polizisten) gegen Vorlage des Berufsausweises freien Eintritt ins Safariland Stukenbrock.