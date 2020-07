Jugendliche als Politiker: „Pimp Your Town!“

Der eingetragene Verein „Politik zum Anfassen“ macht kommunalpolitische Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse für Jugendliche erfahrbar. Genau das passiert am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. August, jeweils 13 bis 17 Uhr in Schloß Holte-Stukenbrock. Zwischen 15 und 30 Schülerinnen und Schüler können an dem Online-Politik-Event teilnehmen und mit dem einzigartigen Demokratie-Planspiel „Pimp Your Town!“ digital in die Rolle von Ratsmitgliedern schlüpfen. Junge Teilnehmer entwickeln ihre Ideen, beraten über Verbesserungsvorschläge, verfassen Anträge und treffen Entscheidungen.

Die Partnerschaft für Demokratie Schloß Holte-Stukenbrock in Kooperation mit der AWO holt das Team des überparteilichen und gemeinnützigen Vereins „Politik zum Anfassen“ aus Hannover auf den Bildschirm ins Evangelische Jugendhaus am Gartenweg. Tablets, Getränke und eine lockere Atmosphäre zum Kennenlernen werden dort für interessierte Jugendliche angeboten. Es ist auch möglich, von der eigenen Couch (oder dem Strandkorb) aus teilzunehmen.

„Pimp Your Town!“ ist mehrfach ausgezeichnet und hat seit 2009 mehr als 10.000 Jugendliche begeistert. Viele ihrer Ideen sind anschließend in die Tat umgesetzt worden. Die Anmeldung erfolgt bei Jelena Jaissle über die E-Mail-Aderesse demokratie-leben@gt-net.de oder l.odeh@awo-guetersloh.de.