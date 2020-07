„Dat Corinna hat uns dieses Jahr total verhagelt“, sagen sie. Aber die Stukenbrocker sind ja pfiffig. Über kleine Bände mit „lütken Cheschichten“ halten sie den Kontakt aufrecht. Die Idee hatte Hermann Dohrenkamp, Michael Bahners hat die Arbeit. „Andersherum hätte ich es auch nicht gemacht“, schmunzelt Dohrenkamp.

Heinz Tölke, lange Jahre bis 2019 Ortsheimatpfleger von Stukenbrock, liefert die Geschichten. Längere Geschichten auf Plattdeutsch schreibt er für den Anzeiger des Heimat- und Verkehrsvereins. „Fö ouse Plattdöitsken Löie“ schreibt allerdings Bahners kleine Dönekes und Geschichten auf, „wo man das Ende sehen kann“.

Denn Plattdeutsch ist eine gesprochene Sprache. „Das Platt ist in jedem Dorf anders. Wenn Augustdorfer schnell sprechen, verstehst du es nicht“, sagt Heinz Tölke. Sogar von Familie zu Familie gebe es einen anderen Zungenschlag.

„Das mit dem Platt hörte auf, als die Vertriebenen kamen. Die sprachen alle Hochdeutsch und hielten uns für ungebildete Ureinwohner“, sagt Michael Bahners. Auf den Höfen sei es so gewesen, dass in der Familie Hochdeutsch, mit den Arbeitern Plattdeutsch gesprochen wurde. Hermann Dohrenkamp (79), ein Ur-Holter, hat Plattdeutsch erst als Handwerker auf dem Bau mit 16 gelernt. Nicht viel anderes geht es Heinz Tölke (89). „Meine Eltern haben miteinander Plattdeutsch gesprochen, mit uns Kindern aber Hochdeutsch.“ Das Küken, der Schnösel, unter den Dreien ist Michael Bahners mit 76 Jahren. Er kommt von Gauk­sterdts Hof. Hier wurde mit den Arbeitern Platt gesprochen.

„ Wir singen unglaublich viel in Sanders Hütte. Wir singen unglaublich viel in Sanders Hütte. “ Michael Bahners

Bahners ist der Lehrer, Dohrenkamp aber der Wissenschaftler. Mehrere Aktenordner füllt das Material zum Kulturgut Plattdeutsche Sprache, Sprachgeschichte und dem Stammbaum der europäischen Sprache. Da wiegeln die anderen schon ab. Sie sind mehr zu haben für das ständig wachsende Singebuch („Wir singen unglaublich viel in Sanders Hütte“) und den Übersetzungen von kleinen Geschichten aus dem Münsterländer und Nordfriesischen ins Stukenbrocker Platt.

Die Plattdeutsche Gruppe besteht seit 2002. In normalen Zeiten treffen sie sich an jedem vierten Mittwoch im Monat bei Heinrich Sander senior. Sie unternehmen aber auch viel, lassen sich durch Kirchen in den Nachbarorten führen, machen Ausflüge und singen unterm Weihnachtsbaum. „Die Hütte ist nicht so groß – und Singen muss chanz chefährlich sein.“

Gerade ist der dritte Band der kleinen Geschichten fertig geworden. Die Hefte werden mit dem Fahrrad persönlich zugestellt. Dann geht auch schon das Telefon. „Erst schimpfen sie über Corona. Dann sagen sie, wir müssen uns bald mal wieder treffen. Wir haben uns lange nicht gesehen.“

Ölles kann he seggen

Wilm hadde säinen Sprössling uppe Schullern sitten. Do konn he nu dat Foutballspierl chanz chenau ankäiken. Un de was so richtig dobäi un schreggede: „Tor“ un „Foul“ un „Abseits“ un „Ecke!“ De Löie wünnern sik ölle, dat de Lütke dat ölles wuss.

Up äimol nam Wilm den Bengel chanz schwake vanne Schullern und schlauch en so richtig wat vön Hintern. „Wat sall dat dann?“, seggen de Löie, de tiergen en stonnen, „de Junge wäit doch bi den Spiärl ölles so chenau.“

„Jau“, säch Wilm, „ölles kann he seggen, blaut ‚Pippi‘ seggen kann he nich!“