Pianist Younggeon Yoon und Kirchenmusikerin Youna Park weihen den neuen Flügel in der Friedenskirche ein. Foto: Monika Schönfeld

Das überhaupt erste Konzert in der Stadt seit dem Corona-Lockdown Mitte März hat der Pianist Younggeon Yoon am Samstag in der Friedenskirche gegeben. Das etwas mehr als 50-köpfige Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus, stand nach dem Hauptteil und nach den Zugaben auf, um seine Anerkennung und seinen Dank auszudrücken. „Ich bin begeistert. Das hatte eine unglaubliche Dynamik“, sagt der Vorsitzende des Kulturkreises, Friedrich Dransfeld. Dass die Friedenskirche jetzt über einen Konzertflügel verfügt , weckt in ihm Ideen zu weiterer Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche in Stukenbrock, aber auch mit der Versöhnungskirche. Denn die Kirchenmusikerin Youna Park hatte ein glückliches Händchen und gleich zwei Flügel gekauft – für jede evangelische Kirche einen. „Ich denke, dass im Kulturforum am Altenkamp so schnell keine Konzerte möglich sein werden – zumindest nicht für ein ausreichend großes Publikum. Der Raum ist einfach zu klein“, sagt Dransfeld. Für Sonntag, 6. September, plant der Kulturkreis in der Versöhnungskirche ein Konzert an Orgel und Panflöte.

Ein Stoßseufzer

Siglinde Peters vom Fachausschuss für Kirchenmusik in der evangelischen Kirchengemeinde wies auf die besonderen Umstände des ersten Konzerts am neuen Flügel hin. So waren die Stühle mit Abstand gestellt worden, ein Mund-Nasenschutz musste getragen werden, bis die Zuhörer an ihrem Platz saßen. „Wir waren uns gar nicht sicher, ob ein Konzert ohne das Glas Wein im Anschluss und die anregenden Gespräche funktionieren kann.“ Das Konzert mit Younggeon Yoon mache aber Mut für die kommenden Konzerte (8. August Orgelabend mit Torsten Laux in der Versöhnungskirche und 29. August Liedabend mit Gritt Gnauck in der Friedenskirche).

„Endlich wieder Kultur!“ – dieser Stoßseufzer ist einigen von Herzen gekommen. Und der kleine Flügel hat seine Klangprobe bestanden. Einige im Publikum tippen mit den Fingerspitzen auf dem Oberschenkel mit, einer wiegt den Kopf zum Klang des Instruments, eine Frau streicht sich über die Arme, um anzudeuten, dass sie eine Gänsehaut bekommt. Eine andere zückt mehrfach ihr Handy, um das Ereignis im Video festzuhalten. Manche Melodien sind so bekannt, dass man sie mitsummen möchte. Flankiert von Bach und Mozart steht das Geburtstagskind Ludwig van Beethoven im Zentrum. Seine Klaviersonate Nr. 8 in c-Moll op. 13 wurde als „Grande Sonate Pathétique“ bezeichnet und gilt als sein »Durchbruch« zum eigenen Ausdrucksstil. Der zweite Satz, eine kantable Träumerei mit einer der bekanntesten Melodien Beethovens, steht in As-Dur, der Tonart, in der Beethoven seine innigsten und wärmsten Äußerungen bringt.

Musik hat allen gefehlt

„Das war wirklich toll“, schwärmt Margit Dierich. „Schön, dass wieder Musik im Haus ist“, meint Monika Pankoke. „Mir hat die Kultur dermaßen gefehlt“, bekennt Elisabeth Meyer. „Es war ein großes Vergnügen“, sagt Erna Dransfeld. Erika Hieronymus, Leiterin des Evangelischen Kindergartens Laubhütte: „Es ist, als wäre ich in einer anderen Welt gewesen. Ich bin noch ganz sprachlos. Nach dieser anstrengenden Corona-Zeit fand ich das Konzert dieses brillanten Pianisten sehr bewegend und emotional.“