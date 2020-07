Wald, Wasser, Abenteuer –ein Magnet für alle

„An warmen Tagen sind hier viele Radfahrer und Wanderer unterwegs. Familien breiten Picknickdecken aus, Kinder spielen überall. Das ist auch so gewünscht. Vorausgesetzt wird natürlich ein rücksichtsvoller Umgang mit der Natur“, betont Stefanie Schäfer, die für Betreuung des Erlebnispfades verantwortlich ist. Das Areal, so die städtische Klimaschutzbeauftragte, werde außerdem von der Pollhans-Grundschule und der Gesamtschule für naturkundliche Aktionen in Anspruch genommen. Von Sportsfreunden werde das Gelände für Yoga oder Thai Chi genutzt.

Im Feuchtbiotop

„Wir sind fast jeden Tag hier“, sagt Natascha Maaß mit Blick auf die weitläufige Wiese. Gemeinsam mit ihrer Nichte Leni, ihrer Tochter Annabell und dem Hund Lenny verbringt sie einen sonnigen Vormittag an der frischen Luft. Sichtlich genießen es die Ausflügler, dem Quaken der Frösche zuzuhören, als sie ein Feuchtbiotop erkunden. „Uns macht es großen Spaß, am Bach zu spielen. Da sind so viele kleine Stichlinge“, verrät Annabell (7). An einem Ausgangspunkt an der Dechant-Brill Straße wurde vom Ölbach ein Zulauf zu den Sammelteichen gelegt. Dort lädt ein Wasserspielplatz zum Matschen und Planschen ein. Eine große Pumpe mit Mühlrädern wird schon am frühen Morgen rege in Beschlag genommen.

Ein ursprüngliches Spielerlebnis: Leni und ihre Cousine Annabell klettern auf einen Baumstamm. An 16 Stationen können Besucher am Erlebnispfad Holter Wald selbst aktiv werden und sich an Tafeln über die heimische Tier- und Pflanzenwelt informieren. Foto: Uschi Mickley

„Besonders wichtig ist, dass alle Sinne angesprochen werden“, erklärt Stefanie Schäfer. Der 1,5 Kilometer lange Rundweg führt auf einer abwechslungsreichen Strecke durch Wald und Wiese, entlang des Ölbaches rund um die Sammelteiche. Aus ökologischer Sicht wertvoll ist auch die angrenzende Streuobstwiese. Für Spaziergänger stehen Sitz- und Liegemöglichkeiten zur Verfügung. Der 16 Stationen umfassende Pfad ist mit Elementen ausgestattet, die Besucher aktiv werden lassen. Wie zum Beispiel „Tierweitsprung“ oder das „Baumtelefon.“

Das Zentrum bildet ist eine naturnahe, von Erlen und Weiden umsäumte Wiese. Mittig verläuft ein 80 Meter langer barrierefreier Bohlenweg. Von hier aus kann man trockenen Fußes über das Gelände wandern und die Tier- und Pflanzenwelt besonders gut beobachten.

Abwechslungsreich

Abwechslungsreiche Stunden erlebt auch Familie Schneider aus Paderborn, die einen Abstecher zu den Sammelteichen gemacht hat. Gespannt verfolgen die Fünf am Imker-Haus, wie die Bienen fleißig ein und ausfliegen. „Die Umgebung ist sehr interessant. Schön, dass jede Station mit Infotafeln ausgestattet ist“, meint Hannelore Schneider, die ihren beiden Enkeltöchtern die heimische Natur näher bringt.

Natur erleben am rauschenden Bach: Die städtische Klimaschutzbeauftragte Stefanie Schäfer betreut den Erlebnispfad. Sie zeigt die Überreste des Stauwehrs. Die Sammelteiche werden heute durch Zulauf vom Ölbach gespeist. Foto: Uschi Mickley

„Der Barfußpfad und einige Geräte sind inzwischen etwas in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden“, sagt Stefanie Schäfer. Pläne für Neuheiten hat sie bereits geschmiedet. Der Erlebnispfad soll demnächst durch ein „Dendrofon“ bereichert werden. Kindern können damit Hölzer zum Klingen bringen.

Der Erlebnispfad an den Sammelteichen wurde im Jahr 2002 von der GNS (Gemeinschaft für Naturschutz Senne und Ostwestfalen-Lippe) angelegt und ist seither stetig erweitert worden. 2008 übernahm die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock die Betreuung. Für die Pflege ist heute der Garten- und Landschaftsbaubetrieb Österwinter zuständig.