Marion Herzog verlässt politische Bühne

16 Jahre lang war Marion Herzog in den verschiedensten Gremien vertreten, jetzt ist Schluss, Gereift sei der Entschluss nicht erst in diesem Jahr, sondern schon über einen längeren Zeitraum. Mit ausschlaggebend war der Faktor Gesundheit, 2018 hatte sich die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins einer Operation am Kopf unterziehen müssen. „Ich will den Weg frei machen für Menschen mit anderen Gedanken für die Stadt, die auch andere Wege gehen“, so Marion Herzog, die sich an „viele interessante Begegnungen und lebendige Diskussionen“ erinnert: „Demokratie ist der Grundsatz für alle. Dass man auf jeder Ebene Kompromisse machen muss, lernt man mit der Zeit.“

Metin Eser als Nachfolger?

Auf der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl gilt es nun für die SPD auch darum, einen neuen Ortsvereinvorsitzenden zu finden. „Interesse habe ich“, bekundet der bisherige Herzog-Stellvertreter Metin Eser (55), seit 2004 Mitglied der Partei und 28 Jahre lang als Betriebsrat tätig. Auf der Wahlversammlung der Fraktion, die bereits am 14. Juli stattgefunden hat, wurden die Kandidaten für die Wahlbezirke und die Reserveliste von den elf anwesenden Mitgliedern (insgesamt sind es im Ortsverein 76) benannt. „Wir haben das mit Mühe vollzogen, letztlich aber geschafft“, so Metin Eser, der den auf Kreisebene in der AG 60plus aktiven Michael Höppner als Versammlungsleiter begrüßen durfte. Unter den Wahlkreiskandidaten finden sich eine ganze Reihe neuer Namen wie Ulrich Sigrist, Philipp Lampe, Hans-Jürgen Mansla oder Hans-Dieter Weißberg, die bislang politisch noch nicht so in Erscheinung getreten sind. Als Kreistagskandidaten wird die SPD Metin Eser (Wahlkreis 115) und Uwe Siek (114) ins Rennen schicken.

Fast unter ging, dass die SPD-Fraktion wie schon 2015 erneut keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters aufstellen wird. „Auch da haben wir lange Diskussionen gehabt. Doch die Kandidatin, die ich im Auge hatte, wollte nicht, da sie eine junge Familie hat“, sagte Marion Herzog, die nach eigener Aussage mit zwei, drei möglichen Bewerbern gesprochen hatte. „Jetzt stehen wir dazu, ohne Bürgermeister-Kandidaten in die Kommunalwahl zu gehen.“

Keine Unterstützung für Ashton

Den Bewerber der Grünen, Philipp Ashton zu unterstützen, sei „nicht gewollt gewesen“. Der Widerstand sei allerdings nicht aus den eigenen Reihen gekommen. „Es wäre auch für die Stadt ein schönes Zeichen gewesen, wenn es einen gemeinsamen Oppositionskandidaten gegeben hätte. Das Bemühen war durchaus da, für das nächste Mal müssen wir daraus lernen“, sagte Michael Höppner (72). Neben Ashton werden am 13. September Thorsten Baumgart (FDP) und Britta Rusch (CSB) den amtierenden Bürgermeister Hubert Erichlandwehr (CDU) herausfordern.