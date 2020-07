Besuch von Penelope und Filou

„Eigentlich hatten wir diese Aktion schon im März gestartet. Doch nach der Premiere ist uns die Corona-Krise dazwischen gekommen“, sagt Stefanie Pollerberg (31), die gemeinsam mit Barbara Strobender die Kita Laubfrosch leitet. Die Idee stammt indes von Susann Nürnberger, Chefin der AWO-Kita Habichtweg, im wöchentlichen Wechsel sind die Besuche der beiden Mini-Shetlandponys nun fester Bestandteil in den Kitas. „Ich fand die Idee super, zumal ich früher selbst viel geritten bin“, verrät Stefanie Pollerberg. Das Angebot wird über das Familienzentrum finanziert und ist somit für die Eltern kostenfrei.

„ Wir wollen kleinen Kindern den Umgang mit Ponys näherbringen. Wir wollen kleinen Kindern den Umgang mit Ponys näherbringen. “ Sandra Krietenbrink

„Wir wollen kleinen Kindern den Umgang mit Ponys näherbringen“, erklärt Sandra Krietenbrink, die mit Lena Kipshagen im September 2019 eine GbR gegründet hat und seitdem mit ihren „Mini-Fellnasen“ begeistern. Auf ihrer „Ranch“ in Liemke bieten beide nachmittags Ponyreiten an. „Wir haben jeden Tag zwei bis drei Anfragen“, berichtet Sandra Krietenbrink, die hauptberuflich als Altenpflegerin im Wiepeldoorn tätig ist. Lena Kipshagen arbeitet dort in der Verwaltung.

Sieben Ponys auf der Ranch

Angefangen hat alles schon vor neun Jahren, als Sandra Krietenbrink die Mini-Shetlandponys Penelope und Filou erwarb. Beide durften sich schon dreimal über Nachwuchs freuen, zudem kaufte Sandra Krietenbrink zwei weitere Pferde hinzu. Neben den sieben Ponys sorgen zudem die beiden Zwerg-Ziegen Flecki und Felix für Stimmung auf der Ranch am Wiesenweg 24.

Ausritt ist der Höhepunkt

In den Kitas Laubfrosch und Habichtweg werden Penelope und Filou zunächst einmal von den Kindern in Kleingruppen liebevoll gestreichelt und gebürstet. Dann folgt der Höhepunkt – ein Ausritt, selbstverständlich mit Fahrradhelm. „Wir hatten die Eltern im Vorfeld natürlich über die Aktion informiert. Negative Stimmen gab es keine, alle haben ihren Kindern den Kontakt mit den Tieren erlaubt“, sagt Stefanie Pollerberg, die über jede Aktivität an der frischen Luft froh ist.

Denn Indoor-Veranstaltungen finden derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Immerhin kann das Angebot Yoga für Kinder auch draußen stattfinden, gemeinsames Schwimmen gehen stand ebenfalls schon auf dem Kita-Programm.