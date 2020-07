Vergiftete Brote: Opfer verklagen Täter auf Schadensersatz

Klaus O. soll Kollegen in einer Armaturenfabrik in Schloß Holte-Stukenbrock von 2015 bis 2018 mit gefährlichen Substanzen auf deren Pausenbroten und in Getränken mit Blei-, Quecksilber und Cadmiumverbindungen vergiftet haben. Dabei wurden mindestens zwei Arbeitskollegen erheblich in ihrer Gesundheit geschädigt. Einer der betroffenen Arbeitskollegen – Jahrgang 1993 – lag seit Herbst 2016 im Wachkoma. Anfang des Jahres ist gestorben. Seine Eltern haben als Erben das Verfahren aufgenommen.

„Der Rechtsstreit wird vor dem Arbeitsgericht geführt, weil nach dem Arbeitsgerichtsgesetz für Rechtsstreitigkeiten über Schadensersatzansprüche zwischen Arbeitnehmern aus schuldhaften Rechtsverletzungen die Arbeitsgerichte ausschließlich zuständig sind“, teilte Joachim Kleveman, Direktor des Arbeitsgerichts Bielefeld, am Dienstag mit.

Das Landgericht Bielefeld hatte Klaus O. Anfang 2019 – da war er 57 Jahre alt – unter anderem wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft sowie anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Richter sahen bei ihm einen Hang zu weiteren schweren Straftaten gegeben. Die gegen das Urteil des Landgerichts Bielefeld eingelegte Revision hat der Bundesgerichtshof (BGH) vor kurzem verworfen. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig.

Was damals alle Prozessbeobachter verwunderte, war, dass sich der Angeklagte in der Verhandlung nicht zu seinen Motiven äußerte. Psychiatrische Gutachter konnten daher nur Vermutungen zur Motivlage anstellen. Klaus O. habe wohl beobachten wollen, wie das Gift wirkt, hatte ein Psychologe im Prozess über die fünf Gespräche in der Untersuchungshaft berichtet: „Seine Äußerungen zu seinem Motiv kamen mir vor wie bei einem Wissenschaftler, der ausprobiert, wie bei einem Kaninchen Stoffe wirken.“

Der Vorsitzende Richter Georg Zimmermann hatte erklärt: „Wir wissen nichts.“ In der Urteilsbegründung hatte er gesagt, dass die Schuld des Verurteilten wegen der Folgen für die Opfer besonders schwer wiege. Außerdem bezeichnete Zimmermann Klaus O. als eine Gefahr für die Allgemeinheit. »Bei ihnen wurden Stoffe gefunden, die gefährlicher sind als Kampfstoffe, die im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden.«

Dass die Tat des Pausenbrot-Vergifters überhaupt ans Tageslicht kam, lag dran, dass einem der heute schwer nierenkranken Kollegen 2018 ein weißes Pulver auf einem Brot aufgefallen war. Er wurde stutzig, machte Fotos und schaltete die Firmenleitung ein. Das Unternehmen ließ eine Videoüberwachung in dem Pausenraum installieren. Die Aufnahmen, die auch in dem Prozess als Beweis verwendet wurden, zeigten Klaus O. dabei, wie er das Pulver in von den Kollegen unbeobachteten Momenten auf deren Brote verteilte.

Der Prozess um Schadenersatz und Schmerzensgeld vor dem Arbeitsgericht Bielefeld findet am Dienstag, 28. Juli, um 12 Uhr im Saal 2 vor der 5. Kammer des Arbeitsgerichts Bielefeld statt. Es sei davon auszugehen, dass noch am selben Tag ein Urteil gefällt werde, sagte Kleveman.