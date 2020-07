Camping-Sommer (fast) ausgebucht

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Am Wochenende brechen bereits die letzten beiden Sommerferienwochen in NRW an. Wer jetzt noch mit dem Gedanken spielt, seinen Urlaub in einem angemieteten Wohnmobil zu verbringen, der hat in Schloß Holte-Stukenbrock ganz schlechte Karten. „Eins habe ich noch“, teilt Peter Ingenhaag (37) – Stand Mittwochmittag – aus der gleichnamigen Autovermietung mit.

Von Dirk Heidemann