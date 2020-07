Wenn der „Bajazzo“ erklingt

„Es geht eigentlich nur um ein geselliges Beisammensein“, hat Markus Koch, seit zwölf Jahren Chorleiter und mit zarten 40 Lenzen der Jüngste im Bunde, mit der ersten Zusammenkunft seit Mitte März eigentlich keine großen Erwartungen verbunden. Doch dann erklingt die erste Strophe: Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst? Du hast mein Herz genommen und wirfst es wieder weg! Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du, und leise schlägt mein Herz dir zu.

Um die 20 Stücke im Repertoire

Um die 20 deutschsprachige Stücke hat der Werkschor Gildemeister in seinem Repertoire, die er üblicherweise auf ein bis zwei Jahreskonzerten unter einem bestimmten Thema (beispielsweise Oper oder Kirche) zum Besten gibt. Hinzu kommt der Auftritt bei der Jubilarehrung der Firma im November. Zu Nicht-Corona-Zeiten wird wöchentlich an jedem Dienstag in der Werkskantine geübt.

Dank an Lars Pankoke

Dass es nun zum Sänger-Comeback unter freiem Himmel kommt, hat der Werkschor den familiären Verbindungen seines 1. Vorsitzenden Horst Lenzen (80) aus Schloß Holte-Stukenbrock zu verdanken. Dessen Neffe Lars Pankoke ist 1. Vorsitzender von SW Sende und hat das Treffen ermöglicht. „Vielleicht können wir das in Zukunft ja öfter machen“, hofft Horst Lenzen, der mit Blick auf das hohe Durchschnittsalter im Chor feststellt: „Es fehlt der Nachwuchs. Aber mit diesem Problem stehen wir ja nicht alleine da.“

Kaum noch Werkschöre

In der Tat gab es früher deutlich mehr Werkschöre in der Region. „Jetzt ist mir außer uns nur noch der Werkschor der Craemer-Gruppe aus Herzebrock-Clarholz bekannt“, meint der Rietberger Markus Koch, der seit mehr als 20 Jahren dabei ist. Bleibt nur zu wünschen, dass der „Bajazzo“ noch möglichst lange erklingen wird.