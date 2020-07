Buddeln, baggern, betonieren

Ausbau der Helleforthstraße: Zweiter Abschnitt soll am 27. November fertig sein

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Tief gräbt sich die Schaufel unter die Helleforthstraße , Baggerfahrer Ulrich Merschmann (59) holt Kubikmeter um Kubikmeter Boden nach oben und verlädt diesen auf einen bereitstehenden Laster. Die Umbauarbeiten sind in vollem Gange, der erste von vier Bauabschnitten ist am 14. Juni abgeschlossen worden. Der Rodenweg ist bereits wieder befahrbar. Doch die Anlieger werden noch einiges an Geduld aufbringen müssen: erst im Dezember 2021 wird alles fertig sein. „Wunder dauern eben länger“, schmunzelt ein Anwohner, der den Arbeitern vor Ort allerdings seinen Respekt zollt: „Die Jungs hauen hier jeden Tag wirklich voll rein.“