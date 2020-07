Dazu hatte der Lieferdienst zwei Gewerbehallen mit etwa 6500 Quadratmetern im Gewerbegebiet auf dem Gelände der Möllerwerke an der Brockhagener Straße in Brackwede angemietet. Nun konnte trotz Corona-Einschränkungen, wie geplant, im Sommer der Betrieb anlaufen.

„Wir freuen uns sehr, nun auch den Großraum Bielefeld mit Getränken und mehr beliefern zu können“, sagt Regionalleiter Kai Lange. „Unsere Kunden schätzen unsere Zuverlässigkeit und den unkomplizierten Service, der ihnen den Alltag erleichtert.“

Auch Nudeln und Tiernahrung

Der Lieferdienst Flaschenpost bietet in seinem Online-Shop etwa 1000 Artikel an, von Konserven und Nudeln, über Grillkohle, Tiernahrung, Wasch- und Putzmittel, bis hin zu Drogerieartikeln und eben Getränke. Das Unternehmen verspricht eine Belieferung innerhalb von zwei Stunden. Der Service ist für jedermann buchbar. Beim Getränkeservice setzt Flaschenpost nach eigenen Angaben schwerpunktmäßig auf Mehrweg.

Das 2016 in Münster gegründete Unternehmen beliefert mittlerweile von 22 Lagerstandorten aus rund 140 Städte in Deutschland. Nach eigenen Angaben gehen pro Jahr rund zwei Millionen Bestellungen ein. Pro Standort werden etwa 350 Mitarbeiter beschäftigt, sind bis zu 150 Fahrzeuge im Einsatz.

3000 Mitarbeiter

Auch der zum Oetker-Konzern gehörende Lieferdienst Durstexpress, 2017 in Berlin gegründet, könnte schon bald sein Geschäftsfeld auf Bielefeld und Umgebung ausweiten. Die derzeit in zehn deutschen Städten aktive Firma mit etwa 3000 Mitarbeitern will ebenfalls expandieren. einer der Wunschorte soll Bielefeld sein. Der Markt im Bereich Getränkelieferdienste gilt als hart umkämpft.