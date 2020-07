Alles dreht sich um das runde Leder

Am Eingang wirft Björn Fleiter (42) noch einmal einen prüfenden Blick auf die Anmeldeliste. Der Jugend-Obmann der Schwarz-Weißen hat gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Florian Krieg (Jugendleiter) sowie Garrit Kniepkamp und Reiner Szczpanski (beide Geschäftsführer) als Reaktion auf die Corona-Krise die Ferienfreizeit initiiert. „Als kleines Dankeschön an die Eltern, die dem Klub die Treue gehalten haben und jetzt einfach mal froh sind, dass sich andere um die Betreuung ihrer Kinder kümmern“, sagt Björn Fleiter.

Alles ist kostenfrei

SW Sende ist der einzige Verein in Schloß Holte-Stukenbrock, der eine solche Ferienfreizeit anbietet. Kostenfrei für alle – also auch für Nicht-Mitglieder. Die Anmeldung erfolgt wochenweise per Formular auf der Website von SW Sende. „Wenn jemand spontan vorbeikommt, kann er aber auch noch nachträglich in die Liste eingetragen werden“, sagt Björn Fleiter.

Dreimal in der Woche

Montags, mittwochs sowie freitags gibt es das Angebot für Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Vormittags von 10 bis 12 Uhr und am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr. Eigentlich sollte es die kompletten sechs Wochen in den Sommerferien bestehen. Doch der erneute Lockdown im Kreis Gütersloh durch den Ausbruch des Coronavirus bei der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sorgte dafür, dass die Sportanlage in den ersten beiden Ferienwochen leer blieb.

„ Am Vormittag wird natürlich gekickt. Der Nachmittag steht unter dem Freizeit-Aspekt. Am Vormittag wird natürlich gekickt. Der Nachmittag steht unter dem Freizeit-Aspekt. “ Nico Aistermann

Jetzt sorgen ehrenamtlich helfende Kräfte wie Nico Aistermann, Luis Prüfer (18) aus der eigenen A-Jugend oder Robert Große (22/1. Mannschaft) dafür, dass keine Langeweile aufkommt. „Am Vormittag wird natürlich gekickt, in zwei Trainingsgruppen haben wir bereits Passformen oder Torschuss geübt. Der Nachmittag steht unter dem Freizeit-Aspekt. Da gibt es dann Wasserschlachten oder auch mal ein Eis. Der Spaß steht bei uns immer im Vordergrund“, sagt Nico Aistermann. Bei höheren Temperaturen steht zur Abkühlung ein Planschbecken bereit, dazu gibt es eine Hüpfburg und eine Tischtennisplatte.

Abschluss mit Bratwurst

Um den Durst der Kinder zu stillen, wurde ein ganze Palette mit Mineralwasser angeschafft. Zum Abschlussfest am Montag, 10. August, ab 16 Uhr wird die Fleischerei Münch aus Bielefeld-Ummeln bei dann hoffentlich bestem Grillwetter die Bratwürste spendieren.