Frische Produkte aus dem Automaten

Ob frisches Grillfleisch wie Rindersteaks, Bratwürstchen, Bauchfleisch und andere Fleischsorten, Nudeln, Wildbolognese, Pesto, selbst gekochte Marmeladen, das alles finden Kunden in der Regio Box, einem großen Kühlschrank mit Selbstbedienung vor dem Ladengeschäft an der Senner Straße. „Eigentlich wollten wir die Regio- Box schon 2019 anschaffen. Aber jetzt zu Corona-Zeiten war es für uns der perfekte Zeitpunkt, unser Vorhaben in die Tat umzusetzen,“ sagt Katja Austermeier. Von Beginn an hätten sich die Kunden „begeistert und dankbar“ gezeigt und das innovative Angebot „sehr gut angenommen“.

Am Wochenende mehrfach auffüllen

So komme es gerade an den Wochenenden schon mal vor, dass die Box mehrfach am Tag wieder aufgefüllt werden müsse. „Das hängt ganz vom Wetter ab. Wenn es zuvor schlechtes Wetter war und plötzlich die Sonne scheint, dann bekommen die Leute Lust zu grillen und nutzen unsere Regio-Box“. Erfreut ist die Stukenbrock-Sennerin auch darüber, dass viele vorbeifahrende Kunden und Fahrradfahrer dieses Angebot für sich entdeckt haben. „Wir haben vor unserem Ladengeschäft eine überdachte Sitzgelegenheit geschaffen, wo Radfahrer gerne ein Kaltgetränk oder einen Snack wie einen Pfefferbeißer, oder eine kleine Süßigkeit zu sich nehmen dürfen.“

Inzwischen habe sich die Box auch in der nahen Region herumgesprochen und oft würden auch Kennzeichen aus dem Kreis Lippe oder dem angrenzenden Paderborner Kreis gesichtet. „Ich komme regelmäßig aus Augustdorf hierher in den Lebensmittelladen, weil es hier meinen Lieblingskäse und so viele leckere Sachen gibt. Bei Bedarf werde ich auch die Regio-Box nutzen,“ sagt Maria Raschke. „Heiß begehrt“ ist der kompakte „Hofladen“ im Miniformat auch inzwischen bei den Campern der nahegelegenen Campingplätze. „Es ist richtig klasse, dass man hier rund um die Uhr leckere Lebensmittel bekommt. Man muss es nicht stundenlang im Auto mitschleppen und wenn etwas fehlt, wissen wir, wo wir es bekommen“, ist auch Ralf Bap dankbar über dieses Angebot.

Tagsüber nutzen er und seine Familie das Lebensmittelgeschäft Austermeier, um den Einkauf für den Tag zu erledigen. „Es ist schnell zu erreichen, die Parkplätze vor dem Haus sind kostenlos, das Angebot ist vielseitig und beinhaltet Leckereien, die man sonst nicht überall bekommt.“ Bereits seit gut zwei Jahren, aber besonders seit dem Tod des Geschäftsgründers Leo Austermeier vor wenigen Wochen, ist sein Bruder Bernhard Austermeier der Familie in der Fleischerei eine große Unterstützung.

„Mein Vater fehlt an jeder Ecke, aber wir versuchen mit meiner Mutter und unseren tollen Mitarbeitern das Geschäft in seinem Sinne so gut wie möglich fortzuführen. Das hätte er sich so gewünscht,“ sagt Tochter Katja Austermeier. So finden Kunden täglich zu den in Corona-Zeiten geänderten Öffnungszeiten zwischen 7 und 12.30 Uhr im Geschäft frische Backwaren, frisches Gemüse, eine sehr gut sortierte Fleisch-, Wurst-und Käsetheke, täglich ein fertiges Fleischgericht, wie Frikadellen, Hähnchen oder andere, selbst zubereite Salate, Konserven, Getränke, Zeitschriften, Hygieneartikel und „alles was man für den Alltag braucht“. Und etwas liegt Katja Austermeier besonders am Herzen: Alles aus der nahen Region.

Und immer dann, wenn das Geschäft geschlossen ist, bietet die Regio-Box ganz ohne Personal den erweiterten Service des Geschäftes. „Uns ist es wichtig, dass die Bewohner in und um Stukenbrock-Senne gut versorgt werden“, sagt Katja Austermeier.