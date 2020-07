Feinschliff an der Pollhansschule

Stadt investiert 160.000 Euro in die Neugestaltung der Außenbereiche

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Sommerferien nutzt die Stadt dafür, um ausstehende Arbeiten an der Pollhans-Grundschule zu erledigen. Dabei geht es um die Um- sowie Neugestaltung der Außenbereiche, die als letzter Baustein des Projekts noch fehlen. „Ich hoffe, dass der Großteil der Arbeiten in den Ferien erledigt werden kann und der Bereich in großen Teilen wieder nutzbar sein wird“, sagt Michael Otten­stroer vom Fachbereich Tiefbau und Umwelt der Stadt.