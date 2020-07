Mit 106 km/h in Richtung Heimat

Aus der hiesigen Reisevereinigung beteiligten sich 28 Schläge mit 634 „Rennern der Lüfte“ am sechsten Frankreichflug, der auch zum großen Regionalflug-OWL-250 zählte, an dem 10.217 Reisetiere aus 381 ostwestfälischen Schlägen teilnahmen. Als das große Taubenheer um 9.10 Uhr in den Himmel aufstieg und mit dem stark böigen Wind im Rücken seinen Heimatschlägen entgegeneilte, waren sich alle Taubensportler einig: das wird ein flottes Frankreich-Rennen. Das prächtige Siegerweibchen landete um 12.36 Uhr nach einer Spitzenleistung im Erfolgsschlag des Pfeil-Züchters Wolfgang Flottmann.

Keine Vergnügungsreise

Eine Vergnügungsreise war es für die gefiederte Siegerin allerdings nicht, sie hatte die Distanz mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 106 Kilometern in der Stunde großartig gemeistert. Es dauerte nur 23 Minuten, also bis 12.59 Uhr, dann war Preisschluss und 212 Tauben wieder daheim. Den letzten Preis heimste der Liemker Pfeil-Taubenfreund Hermann Spilker ein. Die zehn schnellsten Tauben: 1. Wolfgang Flottmann (Pfeil), 2. und 4.: Andreas Wagner (Vereinte Freunde), 3. Christian Furlmeier (Pfeil), 5. Werner Brokherm (Pfeil), 6. Hans-Josef Teutrine (Pfeil), 7. und 9.: Walter Liemke (Pfeil), 8. Gebrüder Ottenstroer (Eilbote), 19. Herbert Spilker (Pfeil).

Alfred Trapphoff führt

In der RV-Meisterschaftswertung 2020 führt vor dem Finalflug aus der französischen Stadt Gien (636 Kilometer entfernt) am Samstag, 1. August, Alfred Trapphoff (49 Preise) vor Walter Liemke (48), Andreas Wagner (47), Heinrich Wylezik (46) und den Gebrüdern Ottenstroer (45). Die beiden derzeit besten Tauben mit der vollen Preiszahl elf (auf allen Flügen in den Preislisten) sind bei Züchter Andreas Wagner zu finden. Platz drei belegt Walter Liemke.