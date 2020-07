Wahlausschuss segnet Vorschläge ab

„Alle Vorschläge sind fristgerecht eingegangen“, sagte Helga Klein, Leiterin des Fachbereichs Zentrale Dienste in der Stadtverwaltung, die „für alle Neuen“ ein Lob parat hatte und „nur kleine Mängel“ monierte, die aber allesamt behoben werden konnten. Die Bewerber aus der Reserveliste konnten im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens während der kommenden Legislaturperiode namentlich einen Ersatzbewerber benennen, davon machte indes nur die CDU-Fraktion Gebrauch.

Audiodateien in Zusammenarbeit mit Blindenverein

Für die Kommunalwahl am 13. September werden in Zusammenarbeit mit dem Blindenverein Audiodateien erstellt, so können die Namen der Kandidaten vorgelesen werden. Die Stimmzettel sind neben einer schrägen Kante, an die eine Blindenschablone angelegt werden kann, zudem mit Lochungen versehen. Für die Auszählung der Stimmzettel per Briefwahl ist ein Hygienekonzept erstellt worden. Genutzt werden sollen die Fraktionsräume, die derzeit renoviert werden.

Da in den Wahllokalen der Wahlbezirke 8 (Versöhnungskindergarten), 11 (Seniorencentrum St. Johannes) und 16 (Kindergarten St. Achatius) die Corona-Schutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, müssen diese Wahllokale an einen anderen Ort umziehen.

Ein Wahlparty wird am Abend des 13. September nicht stattfinden. Geprüft wird, ob in der Aula oder im Forum des Gymnasiums eine Präsentation der Wahlergebnisse durchgeführt werden kann.