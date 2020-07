Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Zum Beethoven-Jubiläum (250. Geburtsjahr) findet am Samstag, 8. August, in der Versöhnungskirche am Gluckweg ab 18 Uhr ein Orgelabend mit Professor Torsten Laux statt. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten können in der Buchhandlung Strathmann, bei Copy & more, Geschenke Antpöhler und im Gemeindebüro im Servicecenter für Kirche und Diakonie zu den jeweiligen Öffnungszeiten für zehn Euro erworben werden. An der Abendkasse kosten die Tickets zwölf Euro.

Von Westfalen-Blatt