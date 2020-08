Vom Klotz zum Pokal

Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder: Jungen verwandeln Steine in Skulpturen

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Eifriges Hämmern, Klopfen, Sägen und Bohren dringt aus der Scheune des Liemker Urhofes Obermeier/Peitzmeier . Sechs Jungen geflüchteter Familien arbeiten in der Kunstwerkstatt mit Hingabe und Ausdauer. Es handelt sich dabei um ein Ferien-Angebot der Flüchtlingshilfe St.-Johannes Baptist Stukenbrock. Unter der Leitung des Papenburger Künstlers Alexej Janzen haben die Jungs sichtlich Spaß daran, Steinklötze in Skulpturen zu verwandeln. Dabei sind sie in ihrem kreativen Tatendrang kaum zu bremsen. Und das sieht richtig nach Arbeit aus. Immer wieder wird Staub aufgewühlt.