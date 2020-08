Planspiel „Pimp Your Town“ eröffnet

Am Mittwoch hat Hubert Erichlandwehr erst einmal den Startschuss für die zweitägige Veranstaltung im Evangelischen Jugendhaus am Gartenweg gegeben. Der Verein „Politik zum Anfassen“ aus Hannover führt das Planspiel auf Einladung der Partnerschaft für Demokratie in Kooperation mit der AWO durch. Dabei schlüpfen Jugendliche spielerisch in die Rollen von Ratsmitgliedern, entwickeln Ideen, verfassen Anträge und treffen Entscheidungen. „Eigentlich war geplant, dass die elf Teilnehmer von zu Hause aus per Videokonferenz zugeschaltet werden. Jetzt sind aber alle hierher gekommen“, sagt Jelena Jaissle, die das Projekt leitet.

„ Ich finde es ganz spannend, was ihr euch überlegen und welche Ideen ihr für die Stadt entwickeln werdet. Ich finde es ganz spannend, was ihr euch überlegen und welche Ideen ihr für die Stadt entwickeln werdet. “ Hubert Erichlandwehr

Nach anfänglichen Problemen mit der Technik stand schließlich die Leitung nach Hannover und die Teilnehmer wurden in zwei Fraktionen eingeteilt. „Ich finde es ganz spannend, was ihr euch überlegen und welche Ideen ihr für die Stadt entwickeln werdet. Das wird eine tolle Sache“, sagte Hubert Erichlandwehr in seine Begrüßungsansprache und lobte die elf Jugendlichen, „dass ihr euch hier einen ganzen Nachmittag hinsetzt und Gedanken über die Stadt macht.“

Heute fiktive Ratssitzung

Der Bürgermeister wird heute die abschließende, fiktive Ratssitzung leiten und dabei auch seine drei Herausforderer bei der Kommunalwahl am 13. September, Britta Rusch (CSB), Philipp Ashton (Grüne) und Thorsten Baumgart (FDP), begrüßen können, die ebenfalls teilnehmen werden. Fünfter im Bunde ist Maik Dück von der CDU. Vielleicht wird dann ja auch ein Vorschlag aufgegriffen, der bereits am Dienstag aus der „Fraktion 2“ kam: die Einführung eines zusätzlichen Feiertags.