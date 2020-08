Die große Party fällt aus

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, die Feierlichkeiten sollen auf jeden Fall nachgeholt werden. „Wie wir das unter den gegebenen Bedingungen hinkriegen, müssen wir mal sehen. Alles was mit Musik zu tun hat, ist aber schwierig. Und jetzt AG’s oder Projektgruppen zu bilden, nahezu unmöglich“, so Michael Kößmeier. Priorität habe erst einmal die Rückkehr zum so genannten „angepassten Präsenzunterricht“, der mit dem Beginn des Schuljahrs 2020/21 an diesem Mittwoch beginnt. „Ich bin froh, dass heute alle Schülerinnen und Schüler an das Gymnasium zurückkehren werden“, sagt Michael Kößmeier.

Noch keine Kritik

Kritik am von der nordrhein-westfälischen Landesregierung beschlossenen Hygienekonzept und vor allem am Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts sei ihm von Seiten der Eltern noch nicht zu Ohren gekommen. „Allerdings hatten wir noch keine Sitzung der Gremien. Ich denke schon, dass es auch kritische Worte geben wird. Aber aus meiner Sicht ist die Verordnung die einzige richtige Entscheidung. Eine andere Möglichkeit, um wieder Präsenzunterricht an den Schulen gewährleisten zu können, sehe ich nicht“, meint Michael Kößmeier.