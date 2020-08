„Ich lese nur auf Papier“

Das wird Gesche Fuhrmann allerdings ganz bestimmt nicht tun. Sie ist froh, das zudem aus Astrid Witlandt, Claudia Löbke, Britta Eikenbusch, Nicola Koch sowie Margot Grewe bestehende Team mit Brigitte Kaczorowski verstärken zu können. Es war beinahe schon göttliche Fügung, die Gesche Fuhrmann zu ihrem neuen Ehrenamt geführt hat. „Ich saß im Gottesdienst als Pfarrer Bogdan anmerkte, dass er eine Leitung für die Bücherei suche. Und ich hatte das Gefühl, dass er mich direkt anspricht“, sagt die beruflich als Projektleiterin in der Marktforschung tätige Gesche Fuhrmann. Über ihren Sohn, der den Konfirmandenunterricht besuchte, hatte sie zuvor schon Bücher aus der 1990 von Presbyteriumsmitglied Klaus Hirschmann als „Evangelische Gemeindebücherei“ gegründeten Bücherei ausgeliehen. „Ich liebe diese Bücherorte und lese grundsätzlich nur auf Papier“, sagt Gesche Fuhrmann, die auch Gemeindebriefe verteilt, über ihr Hobby.

Großer Krimi- und Thrillerbereich

Wie zuvor Brigitte Kaczorowski will sie beim Sortiment darauf achten, dass beim Kauf neuer Bücher Leserwünsche berücksichtigt werden und eine gewisse Aktualität gegeben ist. So finden sich regelmäßig Bestseller in der Bücherei, die über einen großen Krimi- und Thrillerbereich verfügt. Für die Anschaffung neuer Bücher stellt die Stadt pro Jahr 1050 Euro zur Verfügung, 500 Euro gibt die Evangelische Kirche als Träger der Einrichtung. Die Bücherei Eselsohr ist an jedem Dienstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.