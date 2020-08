Gritt Gnauck singt, Eun-Myung Baek spielt

Die Zuhörer und Zuhörerinnen können sich unter anderem auf die „Zigeunerlieder“ von Johannes Brahms, die „lyrischen Stücke“ von Evard Grieg und die „Gypsy Songs“ von Antonin Dvorak freuen. Vorgetragen werden sie von der Mezzosopranistin Gritt Gnauck, die von Pianistin Eun-Myung Baek begleitet wird. Gritt Gnauck studierte klassischen Gesang in Schwerin und Dresden und nahm am internationalen Opernstudio der Hamburgischen Staatsoper teil. Es folgten Engagements am Aalto Theater Essen, Landestheater Salzburg und Landestheater Detmold. Auch Eun-Myung Baek kann auf eine besondere musikalische Vergangenheit zurückblicken: Musikstudium in Seoul, Zusatzstudium im Fach Liedgestaltung in Mannheim und ein Masterstudium in Detmold. Sie ist seit 2018 als Professorin im Fach Kirchenmusik an der Musikhochschule Detmold tätig.

Geburtstagsgottesdient

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 20. September, zu einem Senioren-Geburtstagsgottesdienst in die Versöhnungskirche ein. Die Einladung betrifft die Gemeindeglieder ab 70 Jahren, die von Januar bis August 2020 im Bezirk 1 von Pfarrer Carsten Glatt Geburtstag hatten. Gefeiert wird um 10.30 Uhr ein gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst. Aufgrund der der Corona-Situation kann anschließend allerdings kein gemeinsames Mittagessen und Kaffeetrinken angeboten werden. Für eine entsprechende Planung wird bis zum Montag, 14. September, um Anmeldung im Servicecenter gebeten. Fragen und Anmeldungen werden im Servicecenter unter der Telefonnummer 87849 beantwortet. Für den Gottesdienst werden die Schutzkonzept-Regelungen sinngemäß angewendet.