Alleinstehende Männer suchen Anschluss

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Der Zugang zu Flüchtlingen ist leichter, wenn sie Familie haben. Über die Kinder kommt man auch mit den Eltern in Kontakt. Anders ist es für die 92 Männer, die allein in den Übergangswohnheimen der Stadt leben. „Für sie ist es schwierig, Kontakt zu finden. Sie würden gerne etwas mit anderen unternehmen und sprechen, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und am Alltag teilzuhaben“, sagen die Flüchtlingssozialberaterinnen Lana Odeh und Susan Lütke, die im Ausschuss für Familien, Demografie und Integration am Montag von ihrer Arbeit berichteten.

Von Westfalen-Blatt