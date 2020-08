Wilhelm Voßebürger hat die Stadt geprägt

1957 wurde Wilhelm Voßebürger als Verwaltungsangestellter beim Amt Neuhaus eingestellt. 1962 legte er die Prüfung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst ab und bereits zum 20. Januar 1964, im Alter von 25 Jahren, wurde er zur Amtsnebenstelle Stukenbrock abgeordnet, die er einige Zeit später auch leitete.

Jung Verantwortung übernommen

Mit der Neubildung der Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock zum 1. Januar 1970 wurde Wilhelm Voßebürger in den Dienst der neugebildeten Gemeinde übernommen und zum 1. Juli 1970 offiziell zur Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock versetzt. Im Alter von nur 33 Jahren wurde er zum allgemeinen Vertreter des damaligen Gemeindedirektors Wilhelm Schlickum bestellt. Er war fortan der zweite Mann in der jungen Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock. 1986 wurde Wilhelm Voßebürger der erste Beigeordnete der Gemeinde. Diese Position behielt er nach seiner Wiederwahl im Jahr 1994 bis zur Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand im Juli 1999 inne.

Der Verstorbene hat die neu gebildete Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock von Anfang an in herausragender Position mit gestaltet, aufgebaut und entwickelt, so der Bürgermeister. In seiner Funktion als Leiter des Haupt- und Personalamtes sowie als erster Beigeordneter habe er deutliche Akzente gesetzt. Er sei die Konstante im Rathaus der Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock gewesen. Seine Einsatzbereitschaft, seine Gewissenhaftigkeit und sein großer Sachverstand wurden allseits geschätzt.

Zusammenwachsen gefördert

„Die frühere Gemeinde und heutige Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat dem Verstorbenen viel zu verdanken. Das Zusammenwachsen der Ortsteile, der erfolgreiche organisatorische Aufbau und die Gestaltung der jungen Gemeindeverwaltung sowie der wirtschaftliche Aufschwung von Schloß Holte-Stukenbrock sind nicht zuletzt auch Wilhelm Voßebürger zu verdanken. Mit großer Trauer über seinen Tod nehmen wir Abschied. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“, so Bürgermeister Hubert Erichlandwehr.