Von 12 bis 13 Uhr stellt sich der Experte für Umwelt-, Klima- und Agrarpolitik den Fragen interessierter Bürger. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Furlbachtal am Mittweg in Stukenbrock-Senne. Moderiert wird die Diskussion von der NRW-Vorsitzenden der Grünen, Mona Neubaur. Besucher sind willkommen, werden aber gebeten, auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu achten.