Fußball: Westfalenliga-Aufsteiger FC Preußen Espelkamp holt Semir Ucar zurück. Der 21-jährige Türke wurde beim FCP ausgebildet und schaffte es bei Arminia Bielefeld in den Profikader. Nach einer Station in der Zweiten Liga der Türkei greift Ucar neu an

