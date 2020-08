Der Wohnungsbrand in dem Mehrfamilienhaus wurde durch die Löschkräfte zügig kontrolliert, so dass lediglich ein geringer Sachschaden innerhalb der Wohnung entstanden war. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ursächlich für die Brandentstehung war ein Hoverboard. Das Spielzeug war am Strom angeschlossen, als der Akku plötzlich anfing zu qualmen und kurz darauf das Hoverbaord in Flammen aufging. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 2000 Euro.