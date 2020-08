Zum Geburtstag kommt Queen

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Alles begann vor 20 Jahren mit der Aufführung von „Erin Brockovich“ mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Das Rhythmus Filmtheater hatte seine Feuertaufe bestanden, endlich wieder Kino in Schloß Holte-Stukenbrock. Zum runden Geburtstag wird an diesem Samstag, 29. August, unter freiem Himmel im Bürgerpark der mit vier Oscars prämierte Streifen „Bohemian Rhapsody“ gezeigt.

Von Dirk Heidemann