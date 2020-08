Attraktives Areal für Jung und Alt

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Menschen, die gemütlich den Ölbach entlang schlendern. Kinder, die sich auf einem Spielplatz vergnügen. Jugendliche, die auf einer Skateanlage ihre Kunststücke vollführen. Schüler, die sich unter schattenspendenden Bäumen zum Chillen treffen. All das soll in nicht allzu ferner Zukunft im Rathauszentrum möglich sein. Das am Dienstagabend im Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss vorgestellte „ Grünkonzept Mitte “ soll nicht nur die Stadtteile Stukenbrock und Schloß Holte verknüpfen, sondern auch die Attraktivität des Gebietes rund um Schul- und Sportzentrum steigern.

Von Dirk Heidemann