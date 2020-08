Vor allem insektenfreundliche Gärten stehen dieses Mal im Mittelpunkt. Stadtwerke-Mitarbeiterin Annika Ruhe-Götzke: „Mit der Ausschreibung des Preises möchten wir dem Insektenschwund entgegentreten. Es ist wichtig, Bienen, Hummeln und Co. Nahrungsquellen anzubieten.“

Hauptsache blütenreiches Buffet

Für die Teilnahme spiele es keine Rolle, wie groß die insektenfreundliche Fläche ist oder ob sie sich noch in der Planung befinde, sagt Ruhe-Götzke. „Ob auf Balkonen, Dächern, Schul- oder Kita-Gärten, in einer Kleingartenparzelle oder in einem Gewerbegarten – Hauptsache ist, dass Insekten ein blütenreiches Buffet vorfinden“, sagt Annika Ruhe-Götzke.

Einsendeschluss ist der 31. Dezember

Bewerben können sich Einzelpersonen, Familien, Vereine, Schulen, Kitas, Firmen, Initiativen und Institutionen. Eine Jury entscheidet dieses Jahr über die Gewinner. Die drei besten Beiträge können sich auf ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 2500 Euro freuen. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2020.