Neubau in der Freiligrathstraße fertiggestellt – KHW investiert gut 1,75 Millionen Euro

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der Neubau in der Freiligrathstraße in Schloß Holte-Stukenbrock ist fertiggestellt. Die KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH hat somit durch eine Nahverdichtung in der ehemaligen Uphoffsiedlung zusätzlichen Wohnraum geschaffen.