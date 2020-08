Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Es ist eine Kommunalwahl am 13. September. Die Menschen in Liemke hat am Samstag deshalb mehr interessiert, wofür der Wahlbezirkskandidat Axel Dingenotto und Bürgermeister Hubert Erichlandwehr kämpfen wollen.

Von Monika Schönfeld