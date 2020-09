„Besser als nichts? Das ist doch super“

Spende an Verein Glückstour: VfB Schloß Holte erzielt aus Verkauf von Mund-Nasen-Schutzmasken 1530 Euro

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Um in der Fußballersprache zu sprechen: Der VfB Schloß Holte hat den von Bezirksschornsteinfeger Ralf Heibrok zugespielten Ball angenommen und volley versenkt. Nun überreichte Eckard Otto, Marketing-Chef des VfB, einen Scheck in Höhe von 1530 Euro an den Vorsitzenden des Vereins Glückstour . Zusammengekommen war die Summe durch den Verkauf von Mund-Nasen-Schutzmasken mit dem Logo des VfB Schloß Holte, das Bruno Brinktrine (Druck und Flock) dort aufgebracht hatte.